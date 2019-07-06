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Бранислав Иванович - о поражении от "Локо": "Ничего страшного не произошло"

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Капитан "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение от "Локомотива" (2:3) в матче за Олимп-Суперкубок России.

Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре, – цитирует официальный сайт "Зенита" Ивановича. – Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два легких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию. Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный.

Зенит – Локомотив

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-07-06-branislav-ivanovich-nichego-strashnogo-sezon-budet-dolgim.htm

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