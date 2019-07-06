Бранислав Иванович - о поражении от "Локо": "Ничего страшного не произошло"

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение от "Локомотива" (2:3) в матче за Олимп-Суперкубок России.

– Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре, – цитирует официальный сайт "Зенита" Ивановича. – Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два легких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию. Думаю, что ничего страшного не произошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный.

Зенит – Локомотив