Бранислав Иванович: "Это была одна из лучших игр "Зенита" в сезоне"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович остался доволен победой над "Краснодаром" (3:2) в матче 24-го тура чемпионата России. Он отметил мотивацию петербургской команды.

– Я думаю, что мы были очень мотивированны и очень хорошо начали эту игру. По качеству, я думаю, что это одна из лучших игр "Зенита" в этом сезоне да и вообще в чемпионате России. Мы очень довольны тем, что победили и продолжаем дальше, – цитирует официальный сайт "Зенита". – Это большой шаг к чемпионству, но ничего еще не готово, у нас еще много матчей, через три дня – снова игра, нам снова нужно зарядиться эмоциями и продолжать дальше. Мы показали, что можем играть в классный футбол. Конечно, эмоции и все остальное, что принесла эта игра – это хорошо, но, в последние десять минут матча нам следовало лучше контролировать игру и действовать за счет опыта.

Очень хорошая игра. И классная!

– Почему вы решили играть на встречных курсах?

– Я думаю, что с такой командой, как "Краснодар" нужно использовать высокий прессинг, тогда они начинают ошибаться под давлением, и у нас появляются шансы. Это был наш путь к победе. Он сработал. Я думаю, что мы заслужили.

– Когда вы в последний раз испытывали подобные эмоции как сегодня после финального свистка?

– Очень хорошо, что сегодня мы эти эмоции испытали. Надо радоваться, надо праздновать, но уже завтра нужно начинать подготовку к следующему матчу. Если мы не выиграем, если не заберем три очка, то будет очень обидно потерять то, что заработали сегодня.