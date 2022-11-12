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12 ноября, 14:36

Агент Терзина заявил, что его не удивляет интерес к игроку со стороны ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Веселин Мутавджич, представляющий интересы нападающего «Партизана» Николы Терзича прокомментировал интерес к футболисту со стороны ЦСКА.

«Никола Терзич показал, что он один из самых талантливых молодых игроков Сербии, поэтому меня не удивляет интерес такого большого клуба с огромной историей, как ЦСКА. Этот вариант мне и игроку нравится. Игрок показал свой талант и потенциал в матчах за «Партизан» и сборную Сербии. Интерес со стороны российских клубов к Николе был и раньше. Дождемся окончания чемпионата и примем решение по поводу его будущего», — приводит слова Мутавджича Sport24.

22-летний серб присоединился к «Партизану» в феврале 2021 года и провел за клуб 48 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-12-agent-terzicha-ne-udivlyayet-interes-so-storony-tsska-etot-variant-mne-i-igroku-nravitsya

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Динамо
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ТБ 2.5

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1.84

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22%

1.68

13%

1.53
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Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
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1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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