Агент Терзина заявил, что его не удивляет интерес к игроку со стороны ЦСКА

Агент Веселин Мутавджич, представляющий интересы нападающего «Партизана» Николы Терзича прокомментировал интерес к футболисту со стороны ЦСКА.

«Никола Терзич показал, что он один из самых талантливых молодых игроков Сербии, поэтому меня не удивляет интерес такого большого клуба с огромной историей, как ЦСКА. Этот вариант мне и игроку нравится. Игрок показал свой талант и потенциал в матчах за «Партизан» и сборную Сербии. Интерес со стороны российских клубов к Николе был и раньше. Дождемся окончания чемпионата и примем решение по поводу его будущего», — приводит слова Мутавджича Sport24.

22-летний серб присоединился к «Партизану» в феврале 2021 года и провел за клуб 48 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.