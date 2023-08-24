Бояринцев: «Бальде — интересный футболист, вряд ли такими нужно разбрасываться»

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился мнением о том, нужен ли форвард Кейта Бальде «Спартаку» или стоит его продать.

«Бальде — достаточно хороший, интересный футболист, с приличным прошлым. Человек, который сыграл 200 матчей в чемпионате Италии. Вряд ли такими игроками нужно разбрасываться. В «Спартаке» у него были неплохие матчи. То, что он не попал в заявку на игру с «Зенитом», может, это от высокой конкуренции, перенасыщена позиция в составе «Спартака». Может, что-то тренера не устраивает. Не каждому футболисту удается в России заиграть и прижиться ментально», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Бальде выступает за «Спартак» с августа 2022 года. В этом сезоне 28-летний сенегальский футболист провел 3 матча за красно-белых.