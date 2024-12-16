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Сегодня, 17:45

Мостовой — о фото Воробьева с охоты: «Выставляют все, кому что не лень. Кто-то зайцев, а кто-то — задницу»

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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Я охоту не люблю. Тем более, когда что-то связано со стрельбой или чем-то подобным... Для меня это запрет. Если человек любит это... Но зачем тогда выкладывать такое?

Хотя, опять же, сейчас выставляют все, кому чего не лень. В нынешнее время нужно ко всему относиться осторожнее. К сожалению, ребята все молодые и многие живут под эффектом вседозволенности. Ну, а кто-то скажет: «Вот, молодец!». Это же не запрещено. Кто-то выставляет фото с голой жопой, а кто-то с грудью — и тащится, правильно?», — сказал Мостовой «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 играх РПЛ при 3 голевых передачах.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Дмитрий Воробьев (футбол)
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
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