Защитник "Уфы" Боян Йокич​ рассказал о жизни в столице Башкирии. Также футболист заявил, что не понимает, почему Уфа не принимала матчи чемпионата мира-2018.

– Россияне похожи на балканцев. Мне очень нравится еда здесь. Вполне хорошая жизнь. Мы в клубе как одна семья с футболистами. Чувствуем себя здесь хорошо с женой. Когда наши родные приезжают в Уфу, они, как дома, – приводит слова Йокича новостной портал "Горобзор".

Все в городе устраивает, кроме одного. Жаль, что Уфа не приняла чемпионат мира. Здесь бы построили другой стадион, поменяли сам город, было бы много туристов. У нас бы сейчас мог быть совершенно другой стадион. Не понимаю, почему такой большой и красивый город не взяли в чемпионат мира. Я не говорю, что у нас плохая арена, но когда смотришь на те, которые были построены к чемпионату мира, чувствуешь разницу.

Любимые места в Уфе? Я в основном провожу время дома. Здесь есть несколько хороших ресторанов, парки, где можно погулять. Выделить что-то одно тяжело. Только если стадион. Была идея поездить по Башкирии. Может быть, это удастся сделать летом. Сейчас на это нет времени.