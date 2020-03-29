Борщ, пирожки и произведения Гессе. Что нравится главному тренеру «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что ему понравилось из русской кухни, а также рассказал о своих хобби.

— Российское пиво никогда не пробовал, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «ВКонтакте». — Еду — да. Могу каждый день есть борщ. Мне он очень нравится. И еще пирожки.

Музыку слушаю разную: английскую немецкую, итальянскую, быструю, медленную — все возможное.

Три раза ездил в метро в Москве. Станции похожи на музеи. Просто невероятно. Возможно, буду больше пользоваться метро, когда появится такая возможность.

Читать очень люблю. Любимый автор — Герман Гессе. Думаю, он хорошо известен и в России.