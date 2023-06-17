Бородюк: «Хиддинк через меня передал сборной здоровья»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, какое послание Гус Хиддинк оставил для сборной России перед ретро-матчем между сборной России-2008 и легендами «Зенита» (1:1).

«Хиддинк через меня передал сборной здоровья, пожелал всего самого наилучшего. Я об этом сказал ребятам в раздевалке перед матчем», — цитирует «КП Спорт» Бородюка.

Хиддинк должен был возглавить ретро-сборную России, но голландец не смог прилететь в Россию.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.