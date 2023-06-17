Агент Саплинова: «Он хочет в футбол играть. Пойдет туда, где он сможет это делать»

Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, что «Ростов» пока не начал переговоры по поводу продления контракта с полузащитником Александром Саплиновым. Игрок вернулся в ростовский клуб после аренды в «Рубине».

— Никаких переговоров пока нет, — цитирует «РБ Спорт» Талалаева.

— А был разговор с руководством «Ростова»?

— Нет, пока не было.

— Сам Саплинов хочется остаться в клубе?

— Слушайте, игрок хочет в футбол играть. Пойдет туда, где он сможет это делать.

В сезоне-2022/23 Саплинов сыграл 5 матчей за «Рубин», после чего получил серьезную травму и пропустил большую часть чемпионата.