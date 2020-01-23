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Борис Ротенберг считает, что выступление за «Сочи» поможет Кокорину возродиться

14:58
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Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что для форварда «Зенита» Александра Кокорина переход в его команду стал бы большим подспорьем, чтобы возродиться. Футболист ранее отбыл тюремный срок и в нынешнем сезоне пока не играл.

— Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции, — цитирует Ротенберга ТАСС. — Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом.

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7589453

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