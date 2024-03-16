Полузащитник «Спартака» Мартинс вызван в сборную Люксембурга

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра получил вызов в сборную Люксембурга.

Сборная Люксембурга сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024. 21 марта команда на выезде встретится со сборной Грузии. В случае победы люксембуржцы сыграют в финале плей-офф с победителем пары Греция — Казахстан.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.