Игнатьев: «Думаю, европейские клубы могут заинтересоваться Глушенковым»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«В «Локомотиве» умеют хорошо раскрывать молодых игроков. Клуб делает ставку на талантливых россиян, и это правильно. Благодаря такому подходу в этом сезоне большого прогресса добился Глушенков. Он вышел на новый уровень. Думаю, европейские клубы могут им заинтересоваться», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. 10 июня появилась информация, что Глушенков ведет переговоры с «Зенитом».