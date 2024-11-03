Бонгонда: «Промес — топ-футболист. Надеюсь, он вернется в «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сообщил, что следит за игрой экс-футболиста команды Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».
«Я слежу за Промесом в его новой команде. Знаю, что он уже забил два гола. Квинси — топ-футболист. Надеюсь, он вернется в «Спартак», — цитирует Бонгонду Legalbet.
5 сентября, ожидая решения по возможной экстрадиции в Нидерланды, Промес на правах свободного агента заключил однолетний контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая (ОАЭ). В двух матчах нидерландец забил два мяча.
Источник: Legalbet.ru
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|
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|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
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|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
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|
Ахмат – Пари НН
|- : -
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Локомотив
|8
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Максим Глушенков
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
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|
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Маркус Вендел
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|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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Локомотив
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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Фернандо Костанца
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