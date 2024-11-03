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Бонгонда: «Промес — топ-футболист. Надеюсь, он вернется в «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сообщил, что следит за игрой экс-футболиста команды Квинси Промеса в «Дубай Юнайтед».

«Я слежу за Промесом в его новой команде. Знаю, что он уже забил два гола. Квинси — топ-футболист. Надеюсь, он вернется в «Спартак», — цитирует Бонгонду Legalbet.

5 сентября, ожидая решения по возможной экстрадиции в Нидерланды, Промес на правах свободного агента заключил однолетний контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая (ОАЭ). В двух матчах нидерландец забил два мяча.

Источник: Legalbet.ru
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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