Болельщики устроили драку из-за флага на матче "Краснодар" - "Амкар"

По ходу матча 6-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Амкаром" (1:1) на трибунах стадиона произошла потасовка между болельщиками. Инцидент произошел между фанатами на фан-секторе, сообщает "Живая Кубань".
Отмечается, что драка началась из-за флага, который мешал обзору обычным болельщикам. Несколько человек пытались отобрать его, из-за чего началась потасовка. Стюарды вмешались, после чего нарушителей порядка вывели со стадиона.
Valdemarson
баламошка Нечего людям мешать футбол смотреть! А флаг надо было засунуть в ... тому, кто им размахивал и людям мешал! Ходил бы потом гордо как павлин. 18:55 ______________ Засунь себе пистолет в ... Только мушку не спиливай. На самом деле за воротами сектор специально для фанатов предназначен. С флагами, баннерами и т.п. На любом стадионе такое практикуется. При продаже абонементов и билетов на этотсектор покупателей честно предупреждают. Или поддерживай команду флагами, барабанами и пр., или иди в другие сектора, если хочешь смотреть. Полстадиона пустого было - пересядь и смотри. Нет же, понажираются - и бузят потом. Вот и возник конфликт из-за тупости некоторых нефанатов. Фанаты с флагами просто отстаивали своё законное право...
21:26
Valdemarson
баламошка Нечего людям мешать футбол смотреть! А флаг надо было засунуть в ... тому, кто им размахивал и людям мешал! Ходил бы потом гордо как павлин. 18:55 ______________ Засунь себе пистолет в ... Только мушку не спиливай. На самом деле за воротами сектор специально для фанатов предназначен. С флагами, баннерами и т.п. На любом стадионе такое практикуется. При продаже абонементов и билетов на этотсектор покупателей честно предупреждают. Или поддерживай команду флагами, барабанами и пр., или иди в другие сектора, если хочешь смотреть. Полстадиона пустого было - пересядь и смотри. Нет же, понажираются - и бузят потом. Вот и возник конфликт из-за тупости некоторых нефанатов. Фанаты с флагами просто отстаивали своё законное право.
19:12
баламошка
Нечего людям мешать футбол смотреть! А флаг надо было засунуть в ... тому, кто им размахивал и людям мешал! Ходил бы потом гордо как павлин.
18:55