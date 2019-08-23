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Болельщики «Рубина» смогут пройти на матч с «Ростовом» бесплатно

14:47
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Болельщики «Рубина» смогут попасть на выездной матч 7-го тура с «Ростовом» бесплатно, сообщает казанский клуб в Twitter.

Речь идет о гостевом секторе «Север В 439-442». Получить билет можно будет в день игры с 18:00 до начала матча возле входа на него.

Матч «Ростов» — «Рубин» состоится в Ростове 25 августа в 19.00.

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