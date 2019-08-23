Болельщики «Рубина» смогут пройти на матч с «Ростовом» бесплатно
14:47
Болельщики «Рубина» смогут попасть на выездной матч 7-го тура с «Ростовом» бесплатно, сообщает казанский клуб в Twitter.
Речь идет о гостевом секторе «Север В 439-442». Получить билет можно будет в день игры с 18:00 до начала матча возле входа на него.
Матч «Ростов» — «Рубин» состоится в Ростове 25 августа в 19.00.
Информация для болельщиков, планирующих посетить матч #РостовРубин— «Рубин» Казань (@fcrk) August 23, 2019
Сектор болельщиков нашей команды — Север В 439-442.
Билеты на гостевой сектор бесплатные.
Получить билет можно будет в день игры с 18:00 до начала матча возле входа на гостевой сектор. pic.twitter.com/2ktI0tIPmZ
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