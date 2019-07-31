19:37 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Рубина" признали гол Кварацхелии лучшим в июле

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Лучшим голом "Рубина"​ в июле был признан мяч полузащитника команды Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

 

Кварацхелия отметился голом в матче первого тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1). На 76-й минуте он головой замкнул фланговую передачу Олега Данченко.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/fcrk/status/1156602336283910144

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