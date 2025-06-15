Болельщики «Локомотива» признали Батракова лучшим игроком команды в сезоне-2024/25

Болельщики «Локомотива» выбрали полузащитника Алексея Батракова лучшим футболистом команды в сезоне-2024/25.

В голосовании в официальном Telegram-канале железнодорожников футболист получил 79 процентов голосов.

Второе место занял Сергей Пиняев (12 процентов), Дмитрий Воробьев, Дмитрий Баринов и Александр Сильянов получили по 3 процента голосов и разделили третью строчку.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 20-летний россиянин забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за команду во всех турнирах.

9 июня футболист продлил контракт с клубом до конца июня 2029 года.