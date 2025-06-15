«Краснодар» показал новый мяч РПЛ

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в Telegram-канале фотографию нового мяча РПЛ на сезон-2025/26.

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. 12 июля «быки» сыграют с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».