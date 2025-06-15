Иранский футболист махачкалинского «Динамо» пытается покинуть страну наземным путем

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил «СЭ» на вопрос о ситуации с иранским полузащитником Мохаммаджавадом Хоссейннеджадом, который не смог вылететь из Ирана на сбор команды.

«Мы его ждем. Он сейчас пытается выехать из страны наземным путем. Думаю, выход найдется», — сказал Газизов «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

Хоссейннеджад выступает за махачкалинское «Динамо» с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 21-летний иранец забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.