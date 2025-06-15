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Иранский футболист махачкалинского «Динамо» пытается покинуть страну наземным путем

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил «СЭ» на вопрос о ситуации с иранским полузащитником Мохаммаджавадом Хоссейннеджадом, который не смог вылететь из Ирана на сбор команды.

«Мы его ждем. Он сейчас пытается выехать из страны наземным путем. Думаю, выход найдется», — сказал Газизов «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

Хоссейннеджад выступает за махачкалинское «Динамо» с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 21-летний иранец забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.

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Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Болельщики «Локомотива» признали Батракова лучшим игроком команды в сезоне-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
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ЦСКА

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