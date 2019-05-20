16:11 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Енисея" поблагодарили команду за сезон в премьер-лиге

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Фанаты "Енисея" во время матча 29-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:2) поблагодарили команду за сезон. Они подготовили баннер, на котором изобразили форму, составленную из фамилий футболистов, членов тренерского штаба и административного состава, которые завоевали право играть в РПЛ и выступали в этом турнире. 

"Енисей" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Енисей - Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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