Болельщики "Енисея" поблагодарили команду за сезон в премьер-лиге

Фанаты "Енисея" во время матча 29-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:2) поблагодарили команду за сезон. Они подготовили баннер, на котором изобразили форму, составленную из фамилий футболистов, членов тренерского штаба и административного состава, которые завоевали право играть в РПЛ и выступали в этом турнире.

Болельщики "Енисея" поблагодарили всех причастных к первому в истории клуба сезону в Премьер-Лиге: на форму они нанесли фамилии игроков, завоевавших в прошлом сезоне право играть в элите, и защищавших честь клуба в этом, тренерского штаба и административного состава. pic.twitter.com/x69qp8rCx1 – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 20 мая 2019 г.

"Енисей" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

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