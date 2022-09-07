Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 13:41

Болельщики ЦСКА назвали Карраскаля лучшим игроком команды в августе

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Болельщики ЦСКА назвали полузащитника Хорхе Карраскаля лучшим игроком команды в августе.

Как сообщает пресс-служба армейцев, по итогам опросов 24-летний колумбиец набрал 16 122 голоса.

Второе место в голосовании занял защитник Кирилл Набабкин (10 479 голосов), третье — вратарь Игорь Акинфеев (8651 голос).

Таким образом, Карраскаль становится лучшим игроком красно-синих второй месяц подряд.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах за москвичей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 8 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 3 балла.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/9117
Игорь Акинфеев
Кирилл Набабкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Йоканович о переходе Дасы: «С его помощью «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника»
«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды
Защитник «Торпедо» Темников расторг контракт с клубом
Бабкин о переходе в «Крылья Советов»: «Я сюда приехал побеждать и добиваться результата»
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак»
«Торпедо» подписало сербского защитника Рогановича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Локомотива» Бабкин перейдет в «Крылья Советов»

В «Урале» сообщили о переходе Кузьмичева в «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости