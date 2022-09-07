Болельщики ЦСКА назвали Карраскаля лучшим игроком команды в августе

Болельщики ЦСКА назвали полузащитника Хорхе Карраскаля лучшим игроком команды в августе.

Как сообщает пресс-служба армейцев, по итогам опросов 24-летний колумбиец набрал 16 122 голоса.

Второе место в голосовании занял защитник Кирилл Набабкин (10 479 голосов), третье — вратарь Игорь Акинфеев (8651 голос).

Таким образом, Карраскаль становится лучшим игроком красно-синих второй месяц подряд.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах за москвичей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 8 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 3 балла.