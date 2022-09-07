В «Урале» сообщили о переходе Кузьмичева в «Локомотив»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил, что защитник Иван Кузьмичев подписал контракт с «Локомотивом».

«Он подписал контракт с «Локомотивом», — сказал Иванов «СЭ».

Кузьмичев перешел в «Урал» из тольяттинской «Лады» в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 7 матчах команды из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кузьмичева в 800 тысяч евро.