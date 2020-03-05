Болельщика «Зенита» оставили на два года без футбола за попытку сорвать баннер «Локо»

Болельщик «Зенита» Николай Зубанов в течение двух лет не сможет посещать футбольные матчи в России за попытку сорвать баннер «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ. Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

— На 33-й минуте болельщик «Зенита» Зубанов 84-го года рождения прошел к гостевому сектору и попытался сорвать баннер гостей, но после столкновения с болельщиками «Локомотива» был задержан контролерами-распорядителями и передан сотрудникам полиции. Представитель МВД в составе КДК подтвердил, что болельщик был арестован на 7 суток, оштрафован на 12 тысяч рублей и 2 года он не сможет посещать футбольные матчи. (Евгений Белоусов)