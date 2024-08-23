«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

«Зенит» объявил о продлении контрактов с бразильскими полузащитниками Венделом и Клаудиньо.

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, новые соглашения сине-бело-голубых с футболистами рассчитаны до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на сезон.

«Зенит» поздравляет Ведела и Клаудиньо с обновленными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» — говорится в заявлении команды.

Вендел присоединился к «Зениту» в 2020 году. Всего 26-летний игрок провел 129 матчей за сине-бело-голубых, отметившись 20 голами и 31 результативной передачей.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. На счету 27-летнего бразильца 20 забитых мячей и 26 голевых передач в 110 играх за команду.