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Сегодня, 08:41

Форвард «Акрона» Беншимол рассказал о новом стиле

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол заявил, что в команде много шутили над его новым стилем.

«Впервые увидели в таком стиле еще на медицинском осмотре. Все шутили, придумывали какие-то комментарии постоянно. Кто-то назвал Снуп Доггом. Кажется, до сих пор подкидывают эти приколы», — приводит слова Беншимола «ВсеПроСпорт».

После медицинского осмотра в Москве 16 января «Акрон» отправился на зимние сборы в ОАЭ. Среди прибывших игроков команды был Беншимол, он появился в новом стиле — с косичками на голове.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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16
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 - : -
1.03 14:00
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