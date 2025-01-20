Форвард «Акрона» Беншимол рассказал о новом стиле
Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол заявил, что в команде много шутили над его новым стилем.
«Впервые увидели в таком стиле еще на медицинском осмотре. Все шутили, придумывали какие-то комментарии постоянно. Кто-то назвал Снуп Доггом. Кажется, до сих пор подкидывают эти приколы», — приводит слова Беншимола «ВсеПроСпорт».
После медицинского осмотра в Москве 16 января «Акрон» отправился на зимние сборы в ОАЭ. Среди прибывших игроков команды был Беншимол, он появился в новом стиле — с косичками на голове.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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|
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|
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|4
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
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|18
|1
|5
|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|
Спартак – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
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Оренбург
|14
|1
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