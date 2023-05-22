Билялетдинов уверен, что Промес не знает историю «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о форварде «Спартака» Квинси Промесе.

«Квинси – живая легенда «Спартака»? Мы сами назначаем футболиста «легендой». Но вы спросите у Промеса историю «Спартака». Я здесь промолчу. Уверен, он не знает историю клуба.

Кто сильнее – Промес или Малком? Для меня россиянин какой-нибудь. Например, Дзюба, ха-ха», – приводит слова Билялетдинова Sport24.

В текущем сезоне 31-летний голландец сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.