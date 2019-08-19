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Билеты на дерби «Спартака» — ЦСКА в кассах можно купить за 3600 рублей

19:00
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За полтора часа до начала матча между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 6-го тура чемпионата России еще можно купить билеты в кассах стадиона «Открытие Арена».

В продаже остались места на трибуну А двух категорий — по 3,6 и 4,5 тысячи рублей. Билетов осталось немного — по словам продавцов, они закончатся в ближайшие полчаса.

Многочисленные перекупщики предлагают билеты в два раза выше номинала, цены начинаются от трех тысяч. (Александр Рогулев)

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