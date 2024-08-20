Биджиев — о судействе в матчах «Динамо»: «Было много решений, которые вызвали резонанс не только в Махачкале»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал судейство в матчах команды.

«Не знаю, насколько они нас любят или нет, но действительно было много решений, которые вызвали резонанс не только в Дагестане. Многие эксперты, которые постоянно анализируют матчи, были в недоумении с теми решениями, которые были приняты на наших играх. Нужно четко понимать критерии, по которым арбитры принимают решения. Мы слышим, что судья задал определенную планку, но такого слово в правилах игры нет. И как мы должны понять, какую планку задал арбитр? Важно, чтобы объяснили: это нарушение, а это — нет», — сказал Биджиев в программе «Футбол России» на «Россия 24».

«Динамо» в матче с «Ахматом» одержало первую победу в РПЛ в истории. Махачкалинцы набрали 5 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Рубином». Матч пройдет 23 августа.