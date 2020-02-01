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«Бицепс, трицепс — все есть». Супруга Шюррле оценила новое фото мужа

10:42
Андре Шюррле. Фото instagram.com
Андре Шюррле. Фото instagram.com
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в своем Instagram новую фотографию с тренировочных сборов в Катаре.

«Команда-победитель турнира», — подписал фото 29-летний немецкий футболист.

Под фото оставил комментарий одноклубник Айртон, добавив эмодзи в виде двух бицепсов.

«Бицепс, трицепс — все есть у Шюррле», — написала в комментариях жена немецкого хавбека «Спартака».

Сегодня, 1 февраля, команда Доменико Тедеско сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч Премьер. Начало — в 17.30 (мск).

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