«Бицепс, трицепс — все есть». Супруга Шюррле оценила новое фото мужа
10:42
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в своем Instagram новую фотографию с тренировочных сборов в Катаре.
«Команда-победитель турнира», — подписал фото 29-летний немецкий футболист.
Под фото оставил комментарий одноклубник Айртон, добавив эмодзи в виде двух бицепсов.
«Бицепс, трицепс — все есть у Шюррле», — написала в комментариях жена немецкого хавбека «Спартака».
Сегодня, 1 февраля, команда Доменико Тедеско сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч Премьер. Начало — в 17.30 (мск).
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