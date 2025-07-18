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18 июля 2025, 14:20

БЕТСИТИ и «Сочи» продлили сотрудничество на три сезона

Букмекерская компания БЕТСИТИ и футбольный клуб «Сочи» продлили соглашение о партнерстве. Теперь логотип букмекера будет располагаться на груди, и уже в ближайшем матче игроки «Сочи» выйдут на поле в обновленных футболках.

БЕТСИТИ и «Сочи» планируют и дальше активно работать над популяризацией футбола в регионе. Также букмекер и клуб будут активно развивать маркетинговые инициативы: проводить яркие активности, украшать матчдэй и укреплять сотрудничество в digital-сфере. В планах совместные акции, конкурсы и специальные проекты.

«В прошедшем сезоне мы с ФК «Сочи» прошли непростой путь из первой лиги в РПЛ. При этом каждый наш совместный проект создавался с любовью к клубу и его поклонникам. Нам особенно приятно, что «Сочи» достиг поставленных целей и вернулся в элиту российского футбола — мы верим, что и наш вклад в это возвращение был значимым, — заявил CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров. — Сейчас начинается новый этап нашего партнерства. Мы входим в него с обновленным менеджментом с обеих сторон, со свежими маркетинговыми решениями и с планами устраивать еще более яркие активности. Мы намерены вывести наше сотрудничество на новый уровень, удивлять болельщиков, поддерживать команду и вместе идти к новым вершинам!»

«Мы рады, что наше сотрудничество с компанией БЕТСИТИ продолжается. Это партнерство стало для нас важным ресурсом — как в плане поддержки, так и в развитии клубной экосистемы. Вместе с БЕТСИТИ мы реализовали множество проектов, которые нашли отклик у наших болельщиков. Продление контракта — это логичный шаг, подтверждающий эффективность нашей совместной работы, — рассказал президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг. — БЕТСИТИ становится для нас не просто спонсором, а стратегическим партнером, с которым мы готовы реализовывать масштабные инициативы — как в спортивной, так и в маркетинговой сферах. Уверен, впереди нас ждет продуктивная совместная работа, которая принесет пользу всему футбольному Сочи и подарит болельщикам множество ярких впечатлений!»

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Футбол
ФК Сочи
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«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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