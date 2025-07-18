БЕТСИТИ и «Сочи» продлили сотрудничество на три сезона
Букмекерская компания БЕТСИТИ и футбольный клуб «Сочи» продлили соглашение о партнерстве. Теперь логотип букмекера будет располагаться на груди, и уже в ближайшем матче игроки «Сочи» выйдут на поле в обновленных футболках.
БЕТСИТИ и «Сочи» планируют и дальше активно работать над популяризацией футбола в регионе. Также букмекер и клуб будут активно развивать маркетинговые инициативы: проводить яркие активности, украшать матчдэй и укреплять сотрудничество в digital-сфере. В планах совместные акции, конкурсы и специальные проекты.
«В прошедшем сезоне мы с ФК «Сочи» прошли непростой путь из первой лиги в РПЛ. При этом каждый наш совместный проект создавался с любовью к клубу и его поклонникам. Нам особенно приятно, что «Сочи» достиг поставленных целей и вернулся в элиту российского футбола — мы верим, что и наш вклад в это возвращение был значимым, — заявил CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров. — Сейчас начинается новый этап нашего партнерства. Мы входим в него с обновленным менеджментом с обеих сторон, со свежими маркетинговыми решениями и с планами устраивать еще более яркие активности. Мы намерены вывести наше сотрудничество на новый уровень, удивлять болельщиков, поддерживать команду и вместе идти к новым вершинам!»
«Мы рады, что наше сотрудничество с компанией БЕТСИТИ продолжается. Это партнерство стало для нас важным ресурсом — как в плане поддержки, так и в развитии клубной экосистемы. Вместе с БЕТСИТИ мы реализовали множество проектов, которые нашли отклик у наших болельщиков. Продление контракта — это логичный шаг, подтверждающий эффективность нашей совместной работы, — рассказал президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг. — БЕТСИТИ становится для нас не просто спонсором, а стратегическим партнером, с которым мы готовы реализовывать масштабные инициативы — как в спортивной, так и в маркетинговой сферах. Уверен, впереди нас ждет продуктивная совместная работа, которая принесет пользу всему футбольному Сочи и подарит болельщикам множество ярких впечатлений!»
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0