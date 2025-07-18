Тренер «Партизана» Йованович рассказал о причине ухода Николича из ЦСКА

Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» рассказал о причине ухода Марко Николича из ЦСКА.

— Было ли для вас шоком, что Марко покинул ЦСКА после победы в Кубке России?

— Да, это было неожиданно. Но Марко — умный парень, он всегда ищет лучший вариант. Я знаю, что это было одно из самых сложных решений в его жизни, он был очень расстроен, но принял его. Марко любит ЦСКА и российский футбол. Все болельщики подходили к нему за фото, и я думаю, что он вошел в историю московского клуба. Николич показал, что он тренер, который выигрывает трофеи везде, где работает.

— Болельщики до сих пор любят Марко, они скандировали его имя во время игры с «Партизаном».

— Да, я видел баннеры с благодарностью Марко за трофей. Он много раз говорил мне, как ему нравится стадион, какие добрые люди. Николич действительно любит ЦСКА. У него не было такого бюджета, как у других команд, но он добился отличных результатов, побеждая клубы с большими вложениями. Это показывает, что тренер — ключ к успеху. У Марко были отличные отношения с руководством ЦСКА, и я уверен, что однажды он вернется в Россию.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. 14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера.