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18 июля 2025, 14:15

Тренер «Партизана» Йованович рассказал о причине ухода Николича из ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» рассказал о причине ухода Марко Николича из ЦСКА.

— Было ли для вас шоком, что Марко покинул ЦСКА после победы в Кубке России?

— Да, это было неожиданно. Но Марко — умный парень, он всегда ищет лучший вариант. Я знаю, что это было одно из самых сложных решений в его жизни, он был очень расстроен, но принял его. Марко любит ЦСКА и российский футбол. Все болельщики подходили к нему за фото, и я думаю, что он вошел в историю московского клуба. Николич показал, что он тренер, который выигрывает трофеи везде, где работает.

— Болельщики до сих пор любят Марко, они скандировали его имя во время игры с «Партизаном».

— Да, я видел баннеры с благодарностью Марко за трофей. Он много раз говорил мне, как ему нравится стадион, какие добрые люди. Николич действительно любит ЦСКА. У него не было такого бюджета, как у других команд, но он добился отличных результатов, побеждая клубы с большими вложениями. Это показывает, что тренер — ключ к успеху. У Марко были отличные отношения с руководством ЦСКА, и я уверен, что однажды он вернется в Россию.

Марко Йованович.«Уход из ЦСКА был одним из самых сложных решений в жизни Николича, он был очень расстроен». Интервью тренера «Партизана»

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. 14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера.

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ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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