Тренер «Партизана» Йованович рассказал о причине ухода Николича из ЦСКА
Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» рассказал о причине ухода Марко Николича из ЦСКА.
— Было ли для вас шоком, что Марко покинул ЦСКА после победы в Кубке России?
— Да, это было неожиданно. Но Марко — умный парень, он всегда ищет лучший вариант. Я знаю, что это было одно из самых сложных решений в его жизни, он был очень расстроен, но принял его. Марко любит ЦСКА и российский футбол. Все болельщики подходили к нему за фото, и я думаю, что он вошел в историю московского клуба. Николич показал, что он тренер, который выигрывает трофеи везде, где работает.
— Болельщики до сих пор любят Марко, они скандировали его имя во время игры с «Партизаном».
— Да, я видел баннеры с благодарностью Марко за трофей. Он много раз говорил мне, как ему нравится стадион, какие добрые люди. Николич действительно любит ЦСКА. У него не было такого бюджета, как у других команд, но он добился отличных результатов, побеждая клубы с большими вложениями. Это показывает, что тренер — ключ к успеху. У Марко были отличные отношения с руководством ЦСКА, и я уверен, что однажды он вернется в Россию.
Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. 14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего специалиста на пост главного тренера.
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|Краснодар
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|Зенит
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|9-2
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3
|Спартак
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4
|Балтика
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|5-3
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5
|Динамо Мх
|3
|2
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|5-5
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
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|3-2
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7
|Оренбург
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|1
|1
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|3-5
|4
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8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
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9
|Динамо
|3
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|1
|1
|4-3
|4
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10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
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12
|Локомотив
|3
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|2
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13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
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14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|2
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
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