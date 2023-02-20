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Сегодня, 23:40

«Торпедо» подписало нападающего сборной Перу

Иван Шитик
Корреспондент
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Йорди Рейна.
Фото Global Look Press

«Торпедо» объявило о трансфере нападающего Йорди Рейны. Соглашение с 29-летним перуанцем рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один.

Рейна имеет опыт выступлений за «Ванкувер Уайткэпс», «Ди Си Юнайтед», «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг» и другие команды.

Рейна является двукратным чемпионом Австрии и двукратным обладателем Кубка Австрии.

В активе форварда также 2 гола в 30 матчах за сборную Перу.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/2939
ФК Торпедо (Москва)
Йорди Рейна
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