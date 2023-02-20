«Торпедо» подписало нападающего сборной Перу

«Торпедо» объявило о трансфере нападающего Йорди Рейны. Соглашение с 29-летним перуанцем рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один.

Рейна имеет опыт выступлений за «Ванкувер Уайткэпс», «Ди Си Юнайтед», «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг» и другие команды.

Рейна является двукратным чемпионом Австрии и двукратным обладателем Кубка Австрии.

В активе форварда также 2 гола в 30 матчах за сборную Перу.