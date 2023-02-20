«Торпедо» подписало нападающего сборной Перу
«Торпедо» объявило о трансфере нападающего Йорди Рейны. Соглашение с 29-летним перуанцем рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один.
Рейна имеет опыт выступлений за «Ванкувер Уайткэпс», «Ди Си Юнайтед», «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг» и другие команды.
Рейна является двукратным чемпионом Австрии и двукратным обладателем Кубка Австрии.
В активе форварда также 2 гола в 30 матчах за сборную Перу.
Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/2939
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
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