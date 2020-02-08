Бердыев дал показания по иску «Ростова» на 35 миллионов рублей

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев дал показания в спортивной арбитражном суде Лозанны. Заседание CAS по иску «Ростова» к своему бывшему тренеру состоялось 31 января, сообщает Telegram-канал Mash.

28 июня Бердыев отсудил у донского клуба 520 тысяч евро. 60 тысяч ростовчане выплатили, а вот остальные деньги платить не торопятся. По мнению руководства «Ростова», Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС и поэтому еще 460 тысяч евро присуждены ему незаконно.

РФС несколько дней назад запретил ростовчанам регистрировать новых футболистов. До тех пор пока клуб не погасит долг. Клуб обратился в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Дата первого заседания будет назначена в ближайшее время.

Бердыев возглавлял «Ростов» с 2014 по 2017-й. Под его руководством клуб стал вице-чемпионом в сезоне-2015/16.