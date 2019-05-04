Защитник "Арсенала" Максим Беляев перед матчем 27-го тура РПЛ против "Локомотива" получил памятную футболку. Игрок провел 100 игр в футболке тульского клуба.

100-й для Беляева стала игра со "Спартаком" в рамках 25-го тура РПЛ.

Напомним, что Таким образом, "Зенит" может выиграть чемпионат в этом туре. Сине-бело-голубые оформят чемпионство, если "Арсенал" выиграет у "Локомотива".

На игре со "Спартаком" произошло еще одно знаковое событие в истории клуба👏 Максим Беляев провёл свой 💯матч за "Арсенал"👍Максим, желаем тебе крепкого здоровья и новых побед с @pfc_arsenal 🔝⚔ pic.twitter.com/xpCEdmoMO7 – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 27 апреля 2019 г.

"Арсенал" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 27-й тур, 4 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (время московское)