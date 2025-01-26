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Белоус считает, что Дзюбе по силам побить рекорд Кержакова по голам уже в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мыслями о погоне форварда «Акрона» Артема Дзюбы за рекордом Александра Кержакова по голам.

«Дзюбе, конечно, по силам побить рекорд Кержакова уже в этом сезоне. Все-таки нужно помнить, что он был заявлен за «Акрон» в последние дни летнего трансферного окна и не проходил сборы с командой. Но он играл и помогал тольяттинцам. А если Артем сейчас проведет хорошие зимние сборы, то в свои 36 лет он еще вполне может играть на таком уровне. Тем более сегодня медицина и восстановительные процедуры развиты очень здорово», — цитирует Белоуса Legalbet.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году, забив 233 гола в официальных матчах. Это лучший результат среди российских футболистов. На счету Дзюбы 232 мяча.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Юрий Белоус
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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