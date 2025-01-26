Гвардиола: «Придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с Хусановым»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как общается с защитником Абдукодиром Хусановым.
«Мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним. Он не говорит по-английски! — приводит слова Гвардиолы ESPN.
20-летний Хусанов впервые сыграл за «Манчестер Сити» в матче с «Челси». Он вышел в стартовом составе, на 4-й минуте получил желтую карточку и был заменен на 54-й минуте.
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|
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|
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|
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|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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|Оренбург
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|1
|5
|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
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|1
|3
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