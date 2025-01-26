Гвардиола: «Придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с Хусановым»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как общается с защитником Абдукодиром Хусановым.

«Мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним. Он не говорит по-английски! — приводит слова Гвардиолы ESPN.

20-летний Хусанов впервые сыграл за «Манчестер Сити» в матче с «Челси». Он вышел в стартовом составе, на 4-й минуте получил желтую карточку и был заменен на 54-й минуте.