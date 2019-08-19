Бекао пожелал ЦСКА удачи в дерби со «Спартаком»

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао в своем Instagram обратился к бывшему клубу — ЦСКА в преддверии матча со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

— «Друзьям из ЦСКА — удачи в дерби сегодня», — написал Бекао.

Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19. 23-летний бразилец провел в составе армейцев 36 матчей во всех турнирах.

«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 20.00 (мск)

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