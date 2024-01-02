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Баженов – об игроках «Спартака» в арендах: «Шитов и Зорин вышли на чуть-чуть другой уровень»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал развитие футболистов, которые на правах аренды выступают за другие клубы.

«Каждый потихонечку набирается опыта. У кого-то это больше получилось, у кого-то поменьше. Если брать по статистике минут, игровому времени, то это Виталий Шитов, который у нас находится в «Тюмени», и Даня Зорин, который был в минском «Динамо» и стал с ним чемпионом. Так или иначе, это титулы, это важно для уверенности.

Они молодцы, вышли, наверное, на чуть-чуть другой уровень. По крайней мере, на тот, на который я точно знал, что они могут выйти. Но подчеркну, что у каждого из наших ребят свой определенный путь, все работают», – цитирует Баженова Metaratings.

19-летний Зорин на правах аренды выступал до конца прошлого года за минское «Динамо». Он провел за белорусский клуб 11 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

В активе 20-летнего Шитова 4 гола и 3 ассиста в 19 матчах за «Тюмень» в первой лиге. Его арендное соглашение завершится в конце сезона.

Источник: Metaratings
Никита Баженов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Динамо – Локомотив
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