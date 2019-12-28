Байрамян стал лучшим игроком «Ростова» в ноябре-декабре
11:44
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком клуба в ноябре-декабре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт.
Второе место занял Бактиер Зайнутдинов (19%), тройку замкнул Матиас Норманн (14%).
В ноябре и декабре Байрамян провел пять матчей в стартовом составе, в которых отметился двумя голевыми передачами.
? ? ?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 28, 2019
Хорен Байрамян — «Ростсельмаш — лучший игрок ноября-декабря» в составе «Ростова». Такой выбор сделали болельщики на нашем официальном сайте.
Второе место занял Бактиер #Зайнутдинов (19%), тройку замкнул Матиас #Норманн (14%).#ФКРостов #МыРостов #Байрамян pic.twitter.com/AgCKXOQt1o
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