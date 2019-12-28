Байрамян стал лучшим игроком «Ростова» в ноябре-декабре

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком клуба в ноябре-декабре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт.

Второе место занял Бактиер Зайнутдинов (19%), тройку замкнул Матиас Норманн (14%).

В ноябре и декабре Байрамян провел пять матчей в стартовом составе, в которых отметился двумя голевыми передачами.