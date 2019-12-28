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Байрамян стал лучшим игроком «Ростова» в ноябре-декабре

11:44
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком клуба в ноябре-декабре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт.

Второе место занял Бактиер Зайнутдинов (19%), тройку замкнул Матиас Норманн (14%).

В ноябре и декабре Байрамян провел пять матчей в стартовом составе, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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