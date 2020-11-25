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Байрамян о клоунском парике Карпина: «Меня хотят заставить покраситься! Не получится!»

01:00
Сообщение «Ростова». Фото Instagram
Сообщение «Ростова». Фото Instagram
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Нападающий «Ростова» Хорен Байрамян в интервью передаче «Футбол России» на канале «Россия 24» прокомментировал недавнюю шутку главного тренера Валерия Карпина в Instagram. После игры с «Рубином» (2:0), в которой Байрамян сделал дубль, «Ростов» выложил фото Карпина в розовом кудрявом парике. Сам специалист в комментариях написал, что Байрамяна надо покрасить.

— Шутку оценил, но не хочу об этом говорить, потому что они хотят заставить меня покраситься! Но не получится! — со смехом сказал Байрамян.

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