Байрамян о клоунском парике Карпина: «Меня хотят заставить покраситься! Не получится!»

Нападающий «Ростова» Хорен Байрамян в интервью передаче «Футбол России» на канале «Россия 24» прокомментировал недавнюю шутку главного тренера Валерия Карпина в Instagram. После игры с «Рубином» (2:0), в которой Байрамян сделал дубль, «Ростов» выложил фото Карпина в розовом кудрявом парике. Сам специалист в комментариях написал, что Байрамяна надо покрасить.

— Шутку оценил, но не хочу об этом говорить, потому что они хотят заставить меня покраситься! Но не получится! — со смехом сказал Байрамян.