Байрамян назвал закономерным ничейный результат в матче против «Краснодара»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился впечатлениями после ничьей против «Краснодара» (1:1) в матче 6 тура премьер-лиги. Он назвал закономерным исход встречи.

— Бежал в сторону мяча, почувствовал как соперник опустился на ногу. В перерыве подошел к судье, он мне все объяснил. Конечно, согласен, что это было больше по неосторожности. Если так решили — значит правильно, — приводит пресс-служба клуба слова Байрамяна.

— Как оценишь результат?

— Думаю, закономерен. Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, то результат мог бы быть другим. Раз счёт 1:1 — значит каждая команда заслужила по баллу.

— Какая была задача на первый тайм?

— Все знают нас и разбирают. Мы стараемся показывать свой футбол, прессинговать и идти в атаку с первых минут. У нас это получалось, но подвела реализация. Задача — выйти и постараться забить.

— Оцените стартовый отрезок для своей команды.

— Выиграли две игры, сегодня играли с серьезным соперником. 7 очков за 3 тура — хороший результат, а место в турнирной таблице на данный момент не имеет значения. Форму набрали неплохую, все это видят. В паузу ещё поработаем, дальше будет лучше.

— На японском уже начали говорить?

— Да нет, скорее он (Хашимото) на армянском заговорит, чем я на японском (смеется).