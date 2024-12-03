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Колыванов: «По итогам сезона ЦСКА будет тяжело зацепиться за тройку»

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об игре ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

«С прошлого года ничего не изменилось — очки теряются, присутствует нестабильность. Но команда играющая и симпатичная. Я не вижу каких-то конкретных изменений при Николиче. Состав у них стал даже посильнее, чем в прошлом. Отдали Чалова, но есть Мусаев, есть Гуарирапа, но не забивают они столько как Угальде, Кордоба, Батраков. Шестое место — это провал для ЦСКА? Для клуба это не самое лучшее. По составу они могли бороться за тройку, но свои моменты упустили. По итогам сезона ЦСКА будет тяжело зацепиться за тройку», — цитирует Колыванова Legalbet.ru

После 17 туров в текущем сезоне РПЛ ЦСКА с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 8 декабря, армейцы в гостях встретятся с «Факелом. Матч стартует в 16:30 по московскому времени.

Источник: Legalbet.ru
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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