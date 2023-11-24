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Сегодня, 13:00

Барриос — о Малкоме: «Он провел блестящий сезон, последствия его ухода ощутили все»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вильмар Барриос и Малком.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в первой половине чемпионата России.

— Вильмар, прошла половина чемпионата, а «Зенит» не на вершине. Ты разочарован первым кругом? Или такой результат — просто стечение обстоятельств?

— «Зенит» привык быть первым. В предыдущие годы мы неизменно лидировали, поэтому промежуточное второе место не может удовлетворять ни меня, ни команду. Но мы четко понимаем задачу, ради которой работаем каждый день на тренировках. Задача ясна: мы должны набрать максимум очков в оставшихся матчах и уйти на каникулы в статусе лидера РПЛ. А уже после зимнего перерыва нужно будет продолжить путь к цели, которой, как и всегда, остается победа в чемпионате.

— Ты понимаешь, в чем причины того, почему «Зенит» за первый круг ни разу не был первым?

— Такое случается в футболе. Не всегда все идет по намеченному плану, не всегда все складывается так, как тебе бы хотелось. Конечно, обидно, что в каких-то матчах нам не удавалось набирать свои очки. Но для меня важно даже в неудачные моменты сохранять необходимый настрой и осознание того, к какой цели мы идем. А она понятна — вернуться на первую строчку.

— Можно ли утверждать, что одна из причин проседания результатов — уход Малкома?

— Ушел же не только Малком, но и Далер. Кузяев тоже играл важнейшую роль в команде как при обороне, так и при развитии атак. А Малком провел блестящий сезон, и последствия его ухода, мне кажется, ощутили все. Особенно в первой части чемпионата отсутствие Малки чувствовалось сильно. Но сейчас уже и командная игра, и взаимопонимание — все на совершенно другом уровне.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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Барриос: «Нравится участвовать в нападении команды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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