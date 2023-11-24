Барриос: «Нравится участвовать в нападении команды»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением об участии в атаках петербургского клуба.

— Осенью у «Зенита» изменилась тактическая схема. Как она повлияла на игру команды? Изменилась ли как-то твоя роль?

— Я бы не сказал, что моя роль изменилась. В целом мои обязанности остались прежними. Но я чувствую, что стало чуть больше свободы для каких-то самостоятельных действий. С тремя центральными защитниками за спиной я ощущаю, что могу больше внимания уделять поддержке команды в атаке. Это единственное изменение, которое я ощущаю.

— В матче с «Краснодаром» ты отдал голевую передачу. Это была установка тренера — играть выше, или так получилось ситуативно?

— Установки играть выше не было, но я действительно стал чаще принимать участие в конструировании атак. А в том эпизоде я просто оказался в нужном месте: мне удалось сделать точный навес, а Матео замкнул его прекрасным ударом. И, знаете, мне нравится, что сейчас удается чаще участвовать в нападении команды, потому что мне, как и любому футболисту, хочется больше помогать команде результативными действиями.