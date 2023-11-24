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Сегодня, 13:15

Барриос: «Нравится участвовать в нападении команды»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вильмар Барриос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением об участии в атаках петербургского клуба.

— Осенью у «Зенита» изменилась тактическая схема. Как она повлияла на игру команды? Изменилась ли как-то твоя роль?

— Я бы не сказал, что моя роль изменилась. В целом мои обязанности остались прежними. Но я чувствую, что стало чуть больше свободы для каких-то самостоятельных действий. С тремя центральными защитниками за спиной я ощущаю, что могу больше внимания уделять поддержке команды в атаке. Это единственное изменение, которое я ощущаю.

— В матче с «Краснодаром» ты отдал голевую передачу. Это была установка тренера — играть выше, или так получилось ситуативно?

— Установки играть выше не было, но я действительно стал чаще принимать участие в конструировании атак. А в том эпизоде я просто оказался в нужном месте: мне удалось сделать точный навес, а Матео замкнул его прекрасным ударом. И, знаете, мне нравится, что сейчас удается чаще участвовать в нападении команды, потому что мне, как и любому футболисту, хочется больше помогать команде результативными действиями.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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28 тур
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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