Мозес высказался о переходе Крала из «Спартака» в «Вест Хэм»
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признался, что не удивился переходу хавбека Алекса Крала в «Вест Хэм».
«А почему я должен был удивиться? Крал — классный игрок и отправился доказывать это на самом высоком уровне. Это его мечта. Желаю ему освоиться в Лондоне, наслаждаться футболом и проявить себя в «Вест Хэме», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».
Мозес также рассказал, давал ли советы Кралу перед переездом в чемпионат Англии.
«Да, потому что он всегда расспрашивал про АПЛ. Попасть туда — нормальное желание любого амбициозного футболиста. У Крала есть все нужные качества: молодость, выносливость, способность отрабатывать всю игру и у своей, и у чужой штрафной», — сказал он.
В конце августа «Вест Хэм» арендовал 23-летнего чешского футболиста у «Спартака» с обязательным правом выкупа.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-10-19-viktor_mozes_u_menya_khoroshaya_statistika_protiv_lestera_nado_zakrepit/
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