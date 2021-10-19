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Мозес высказался о переходе Крала из «Спартака» в «Вест Хэм»

17:46
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признался, что не удивился переходу хавбека Алекса Крала в «Вест Хэм».

«А почему я должен был удивиться? Крал — классный игрок и отправился доказывать это на самом высоком уровне. Это его мечта. Желаю ему освоиться в Лондоне, наслаждаться футболом и проявить себя в «Вест Хэме», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».

Мозес также рассказал, давал ли советы Кралу перед переездом в чемпионат Англии.

«Да, потому что он всегда расспрашивал про АПЛ. Попасть туда — нормальное желание любого амбициозного футболиста. У Крала есть все нужные качества: молодость, выносливость, способность отрабатывать всю игру и у своей, и у чужой штрафной», — сказал он.

В конце августа «Вест Хэм» арендовал 23-летнего чешского футболиста у «Спартака» с обязательным правом выкупа.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-10-19-viktor_mozes_u_menya_khoroshaya_statistika_protiv_lestera_nado_zakrepit/

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