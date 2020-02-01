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Баринов получил повреждение в матче с «Партизаном»

15:39
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который был заменен после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана», прокомментировал свое физическое состояние.

— Моя замена? Подвернул голеностоп, когда бил по воротам. Решил не рисковать и готовиться к следующей игре, — сказал Баринов в эфире канала «Матч Премьер».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».

Локомотив — Партизан

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