Баринов получил повреждение в матче с «Партизаном»
15:39
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который был заменен после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана», прокомментировал свое физическое состояние.
— Моя замена? Подвернул голеностоп, когда бил по воротам. Решил не рисковать и готовиться к следующей игре, — сказал Баринов в эфире канала «Матч Премьер».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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