Баринов получил повреждение в матче с «Партизаном»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который был заменен после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана», прокомментировал свое физическое состояние.

— Моя замена? Подвернул голеностоп, когда бил по воротам. Решил не рисковать и готовиться к следующей игре, — сказал Баринов в эфире канала «Матч Премьер».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».