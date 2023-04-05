Барбоза — о возможном трансфере Малкома из «Зенита»: «30 миллионов — это потолок»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что бразильский полузащитник Малком может уйти из «Зенита».

«Спрос на Малкома есть всегда. Думаю, что большие европейские клубы захотят его подписать. Раз он это желает, и есть клуб, который заинтересован в нем, то все может получиться», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он предположил, за какую цену Малком может покинуть петербургский клуб.

«За 40 миллионов точно сложно продать. Рынок сейчас не тот, который был тогда. Положение во всем мировом футболе поменялось. Думаю, что сейчас Малком стоит меньше. 30 миллионов — это потолок», — добавил агент.

Ранее бразильский футболист заявил, что раздумывает о возвращении в чемпионаты, команды из которых участвуют в еврокубках.

В текущем сезоне Малком провел 27 матчей за «Зенит», забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач.