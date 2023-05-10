Барбоза полагает, что клубы из Италии, Франции, Германии и Испании следят за Пиняевым

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву сейчас переходить в европейский чемпионат.

«Пиняев — молодой игрок, ему надо два-три года еще поиграть в России, потом уже думать о Европе. Я не исключаю, что он летом перейдет в европейский чемпионат, просто это будет не очень разумно. Он находится на карандаше у многих европейских клубов, но это не означает, что ему сразу должны делать предложения. Надо понимать, что когда смотрят на игрока, то одного года бывает недостаточно для выводов. Сомневаюсь, что в нем заинтересованы в Англии, но, думаю, клубы из Германии, Италии, Франции и Испании следят за Пиняевым», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

В зимнее трансферное окно Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». В текущем сезоне РПЛ 18-летний полузащитник провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.