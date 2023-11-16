Барбоза: «Мостовой и Измайлов имеют все факторы, чтобы работать тренерами»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что у его бывших клиентов, экс-футболистов сборной России Марата Измайлова и Александра Мостового есть все перспективы в дальнейшем стать тренерами.

«Александр и Марат имеют все объективные и субъективные факторы, чтобы стать тренерами. Они имели возможность общаться со многими тренерами в Европе и имеют огромный опыт игры на высоком уровне — все это в совокупности при желании позволяет спокойно работать в тренерском штабе. Не исключаю, что в недалеком будущем и Марат будет работать тренером, потому что у него для этого есть все. Но ему, как и Мостовому, нужно закончить обучение. Конечно, им желательно начать работать с молодежью, потом переходить в команды посерьезнее. Их знания позволяют разбираться в футболе на более глубоком уровне», — цитирует агента Sport24.

21 августа Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Будучи футболистом, он выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Измайлов играл в «Локомотиве», «Спортинге», «Порту», «Габале», «Краснодаре» и «Арарате».