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Сегодня, 18:06

Барбоза: «Мостовой и Измайлов имеют все факторы, чтобы работать тренерами»

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что у его бывших клиентов, экс-футболистов сборной России Марата Измайлова и Александра Мостового есть все перспективы в дальнейшем стать тренерами.

«Александр и Марат имеют все объективные и субъективные факторы, чтобы стать тренерами. Они имели возможность общаться со многими тренерами в Европе и имеют огромный опыт игры на высоком уровне — все это в совокупности при желании позволяет спокойно работать в тренерском штабе. Не исключаю, что в недалеком будущем и Марат будет работать тренером, потому что у него для этого есть все. Но ему, как и Мостовому, нужно закончить обучение. Конечно, им желательно начать работать с молодежью, потом переходить в команды посерьезнее. Их знания позволяют разбираться в футболе на более глубоком уровне», — цитирует агента Sport24.

21 августа Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Будучи футболистом, он выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Измайлов играл в «Локомотиве», «Спортинге», «Порту», «Габале», «Краснодаре» и «Арарате».

Источник: https://sport24.ru/football/news-596447-barboza-aleksandr-mostovoy-i-marat-izmaylov-imeyut-vse-faktory-chtoby-rabotat-trenerami
Александр Мостовой
Марат Измайлов
Футбол
Паулу Барбоза
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Канчельскис считает, что Чалов и Тюкавин могут заиграть в средних европейских клубах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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