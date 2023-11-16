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Сегодня, 18:32

Личка: «Рад, что Фомин не поехал в сборную»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил «СЭ», почему попросил не вызвать полузащитника Даниила Фомина в сборную России.

«Он еще перед игрой с «Оренбургом» занимался голеностопом, так как не восстановился на сто процентов. Рад, что он не поехал, потому что на первом соборе он травмировался и лечился три недели. Потом опять травмировал тот же самый голеностоп. Мы его возвращали назад. Сейчас я уверен, что все будет нормально», — сказал Личка «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что «Динамо» попросило не вызывать Фомина на матч против Кубы из-за травмы. Встреча состоится 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Даниил Фомин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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«Краснодар» удивил Канчельскиса по итогам первого круга РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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 - : -
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