Личка: «Рад, что Фомин не поехал в сборную»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил «СЭ», почему попросил не вызвать полузащитника Даниила Фомина в сборную России.

«Он еще перед игрой с «Оренбургом» занимался голеностопом, так как не восстановился на сто процентов. Рад, что он не поехал, потому что на первом соборе он травмировался и лечился три недели. Потом опять травмировал тот же самый голеностоп. Мы его возвращали назад. Сейчас я уверен, что все будет нормально», — сказал Личка «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что «Динамо» попросило не вызывать Фомина на матч против Кубы из-за травмы. Встреча состоится 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).